Le Stade Rennais aura probablement réussi l’une des plus belles saisons de son histoire. En effet, les Bretons ont remporté la Coupe de France, mais surtout ils ont été jusqu’en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Il n’est donc pas étonnant que ses éléments soient courtisés.

Ainsi, les deux clubs de Séville se disputent Hatem Ben Arfa et Ramy Bensebaini est courtisé si on en croit les informations de France Football. En effet, Naples, Betis Séville, FC Séville et Hoffenheim pourraient passer à l’attaque pour le défenseur algérien tandis que son prix oscille entre 5 et 8 millions d’euros.