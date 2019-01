Le Samba d’Or est un titre qui récompense chaque année le meilleur joueur brésilien évoluant en Europe depuis 2008. De grands joueurs l’ont ainsi remporté, à l’image de Kaka (2008), Thiago Silva (2011, 2012 et 2013) ou encore Neymar (2014, 2015 et 2017). Et cette année, c’est Roberto Firmino qui l’a remporté.

En effet, l’ancien joueur d’Hoffenheim a ainsi remporté ce trophée décerné par le site Samba Foot pour la première fois de sa carrière. Il devance Marcelo et Neymar. C’est ainsi le deuxième joueur de Liverpool à avoir remporté cette distinction après Philippe Coutinho, qui l’avait obtenu en 2016.