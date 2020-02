S’il y a un joueur (aujourd’hui à la retraite) qui sait de quoi il parle quand on lui demande de s’exprimer sur les attaquants, c’est bien Robin van Persie. L’attaquant néerlandais, qui a empilé les buts avec Arsenal et Manchester United a lancé une session de questions/réponses sur ses réseaux sociaux. Et un fan lui a demandé quel joueur les Red Devils doivent, selon lui, signer dès le prochain mercato estival.

Et Robin van Persie n’a pas hésité : « Edinson Cavani, joueur brillant et disponible ». Et les Mancuniens ont bien tenté de l’attirer dans leurs rangs cet hiver, sans réussite. Si l’Atlético de Madrid fait toujours office de favori, avec l’Inter de Miami en embuscade, nul doute que les Red Devils tenteront encore leur chance en juin une fois que le joueur sera libre de tout contrat...