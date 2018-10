Cadre du vestiaire de l’OM la saison passée et grand animateur du joli parcours européen de son club, Rolando a terminé blessé. Il a été victime d’une rupture totale du tendon d’Achille, ce qui l’a contraint à se soigner pendant quasiment 6 mois. Alors en fin de contrat et malgré sa lourde blessure, le défenseur a tout de même prolongé d’un an. Dans La Provence, il a remercié les dirigeants marseillais de ce geste, alors qu’ils auraient pu finalement se rétracter.

« Avant ma blessure, je leur avais dit que je me sentais bien ici, que je voulais au minimum finir mon contrat. On a commencé à discuter, ça se passait bien. Après la blessure, on n’a pas beaucoup discuté, on a signé un an de plus. Ils se sont bien comportés avec moi. Ça me rend heureux car ça signifie que j’ai fait quelque chose ici et que je suis un bon pro. »