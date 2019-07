Formé au club, Ruben Loftus-Cheek commence doucement à faire son trou en équipe première. Prêté il y a deux saisons à Crystal Palace, le milieu de terrain a réussi à entrer dans la rotation de l’effectif l’an passé (6 titularisations, 24 apparitions en Premier League pour 6 buts et 2 passes décisives).

Preuve de la belle preuve de confiance que lui accorde son club, le joueur de 23 ans vient de prolonger son contrat de 5 ans. Le voilà maintenant lié aux Blues jusqu’en 2024. Il va devoir confirmer ses belles dispositions entrevues sous la nouvelle direction de Frank Lampard.

More good news...

@rubey_lcheek has signed a new long-term contract with the Blues !

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 6, 2019