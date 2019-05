Dimanche prochain, l’Olympique de Marseille accueillera l’Olympique Lyonnais au stade Vélodrome, pour ce qui constitue l’un des derniers chocs du championnat de France 2018/2019 (à 21h, match à suivre en direct commenté sur notre site).

C’est l’arbitre Ruddy Buquet qui sera au sifflet pour cette rencontre, comme l’a indiqué La Provence. Il a déjà arbitré deux rencontres de l’OM cette saison (victoire 4-0 contre Toulouse en Ligue 1, élimination face à Strasbourg 1-1, 3-5 t.a.b. en Coupe de la Ligue) et quatre de l’OL (2V, 1N, 1D). Il sera assisté de Guillaume Debart et Julien Pacelli, et accompagné par Amaury Delerue à la vidéo.