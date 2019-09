L’affaire a eu lieu il y a presque un an, en octobre 2018. Aleksandr Kokorin (28 ans) et Pavel Mamaev (31 ans) s’étaient violemment attaqués au chauffeur d’une animatrice télé et à deux hauts fonctionnaires du ministère russe du Commerce. En mai dernier, les deux joueurs ont été reconnus coupables et ont écopé d’un an et six mois de prison ferme pour l’un, et un an et cinq mois pour le second.

Ayant purgé une partie de leur peine entre octobre et mai, leur sortie de prison était prévue respectivement pour fin octobre et fin septembre. Cependant, l’ex-joueur du Zenit et l’ex-joueur de Krasnodar ont été autorisés à une libération conditionnelle par le tribunal russe il y a quelques jours. Et c’est aujourd’hui que ces derniers ont été libérés de prison comme le rapporte De Telegraaf.

