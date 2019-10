Enfin remis de sa rupture des ligaments croisés contractés en février dernier face au PSG, Kevin Monnet-Paquet (31 ans) est apparu pour la première fois sur une feuille de match lors de la dernière journée de championnat. Il n’est pas entré en jeu face à l’OL avec Saint-Etienne mais il voyait le bout du tunnel.

Seulement, cette joie pourrait être de courte durée. Samedi, Le Progrès informait d’une possible blessure à l’entraînement du milieu offensif, affirmant qu’il avait ressenti une douleur à ce même genou gauche. Le joueur doit passer des examens complémentaires lundi mais le staff médical des Verts est inquiet et craint une possible rechute.

