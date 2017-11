Le Japon s’est qualifié pour la prochaine Coupe du monde en 2018 en Russie. Placés dans le chapeau 4, les Nippons risquent de tomber dans un groupe relevé. Le latéral marseillais Hiroki Sakai espère bien figurer dans cette compétition avec sa sélection nationale. Le tirage au sort de la phase finale se déroulera le 1er décembre prochain.

« De participer à une Coupe du monde est un rêve d’enfant qui se réalise. La dernière édition, j’étais sur le banc. Pour la prochaine, j’espère jouer et aller le plus loin possible. Le Japon est dans le chapeau 4 donc on va affronter des équipes supérieures. On va aborder match par match et l’objectif est de passer les poules », a-t-il déclaré en conférence de presse.