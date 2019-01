A 36 ans, pas grand monde n’aurait misé sur une saison aussi canon de Fabio Quagliarella. L’attaquant de la Sampdoria de Gênes avait pourtant connu un début de saison peu prolifique, avec seulement deux buts inscrits après 9 journées de championnat (avec toutefois 5 passes décisives). Seulement, depuis, le buteur italien est entré dans l’histoire de la Serie A.

En effet, lors des 11 derniers matches, Fabio Quagliarella a (au moins) marqué un but lors de chaque rencontre, égalant ainsi le record de Gabriel Omar Batistuta datant de 1994. Il aura l’occasion de détenir seul ce record en cas de but marqué au San Paolo de Naples samedi prochain. Inépuisable !

11 - Fabio #Quagliarella has scored in 11 consecutive Serie A games played, the joint-longest such run in the history of the competition, equalling Gabriel Omar Batistuta (11 in a row in 1994). Olympus. #SampdoriaUdinese pic.twitter.com/vUlIJrxw2N

— OptaPaolo (@OptaPaolo) 26 janvier 2019