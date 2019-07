Le Racing Santander présentait ce jeudi Luca Zidane (21 ans), prêté pour une saison par le Real Madrid. Face à la presse, le gardien de but français est apparu avec un large sourire, ravi de démarrer cette nouvelle expérience. « J’ai eu beaucoup d’offres, mais celle du Racing était la plus intéressante. C’était une option qui me permettait de continuer à grandir, je suis très heureux et j’ai hâte de démarrer. Quitter le Real Madrid me fera du bien, connaître un autre environnement et un autre club. J’ai découvert un groupe très uni et très ambitieux », a-t-il confié.

Victor Alonso, directeur général du club espagnol, de retour en Segunda Division, mise lui énormément sur le portier tricolore. « Luca arrive sous forme d’un prêt, sans option d’achat. Nous cherchions un gardien différent d’Ivan (Crespo) et Luca répond à ce profil, l’entraîneur décidera et le meilleur jouera. Il n’y a aucune clause dans ce prêt. C’est l’entraîneur qui décidera. Luca est un gardien moderne, avec un jeu au pied de grande qualité. En un contre un, il est spectaculaire et très courageux. C’est un gardien qui peut faire une grande carrière dans le football espagnol. Il sort d’une grande saison avec le Castilla. Le travail quotidien me donnera raison », a-t-il lancé.

