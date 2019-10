Arrivé en 2016 en provenance du Paris SG, Benjamin Stambouli (29 ans) s’est imposé comme un cadre de Schalke 04 (80 matches de Bundesliga au compteur). Son contrat arrive à échéance en juin 2020 alors le club de la Ruhr s’active pour le prolonger selon les informations de Revier Sport.

L’ancien Montpelliérain ne serait visiblement pas contre, puisqu’il s’est dit très heureux au Signal-Iduna Park dans les colonnes de WAZ. « Je me sens bien à Schalke, je suis très heureux ici au quotidien. Nous verrons ce qui se passera. Je ne parle que du jeu et de ce que je ressens dans ce club. Et honnêtement, je me sens très bien ici », a-t-il lâché.