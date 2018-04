Dans le viseur du PSG notamment où il pourrait accompagner la venue de Thomas Tuchel, Max Meyer sait déjà qu’il ne prolongera pas à Schalke. « Max Meyer va quitter le Schalke 04 définitivement cet été. Nous traitons la situation de manière très professionnelle. On se quitte bons amis » avait déclaré Christian Heidel, le directeur sportif du club de la Ruhr, le 26 avril dernier.

Le milieu de terrain est notamment déçu de n’être que numéro 2 dans la hiérarchie derrière Léon Goretzka. Ses ennuis ne sont pas encore terminés car Schalke, qui est pourtant bien lancé pour terminer 2e derrière le Bayern Munich, a décidé de suspendre le joueur d’entrainement jusqu’à la fin de la saison. Voilà une fin de relation bien triste entre le joueur et son club formateur.

News : #S04's Max Meyer will no longer participate in first team training or feature for the club this season. pic.twitter.com/ClCK3K4Pno

— FC Schalke 04 (@s04_en) 30 avril 2018