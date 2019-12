La 15e journée de Serie A continuait ce dimanche avec trois matches à 15h. Au Mapei Stadium – Città del Tricolore, Sassuolo (16e, 14 points) recevait Cagliari (5e, 28 pts). Invaincus depuis le 1er septembre, les visiteurs voulaient poursuivre leur série aujourd’hui, alors que les locaux devaient relever la tête après trois matches sans succès toutes compétitions confondues. Grâce à des buts de Berardi (7e) et Djuricic (36e), les Neroverdi menaient 2-0 à la pause.

Mais au retour des vestaires, Joao Pedro (51e) et Ragatzu (90e) offraient un point aux Rossoblù. Avec ce match nul, Sassuolo passait 14e, Cagliari prenait la 4e place. Dans les autres matches, Mario Balotelli et Brescia affrontaient la SPAL au Stadio Paolo Mazza. L’ancien avant-centre de l’OM a trouvé le chemin des filets (54e) et a inscrit le seul but de la partie (1-0). Du coup, les Rondinelle passaient devant leur adversaire du soir, qui glissait lui au 20e rang. Enfin, le Torino et la Fiorentina croisaient le fer au Stadio Olimpico. Les locaux, grâce à Zaza (22e) et Ansaldi (72e), ont empoché les trois points (2-1) pour passer 8e. La Viola est 13e.

Les résultats de 15h :

Sassuolo 2-2 Cagliari : Berardi (7e), Djuricic (36e) ; Joao Pedro (51e), Ragatzu (90e)

SPAL 0-1 Brescia : Balotelli (54e)

Torino 2-1 Fiorentina : Zaza (22e), Ansaldi (72e) ; Caceres (90e+1)