La 21e journée de Serie A continuait avec une belle affiche entre la Sampdoria de Gênes et l’Udinese, et ce après la belle victoire de Sassuolo contre Cagliari (3-0). Les locaux, qui restaient sur deux matches sans victoire, voulaient gagner devant leur public pour grimper à la 6e place du classement. De l’autre côté, l’Udinese voulait se donner un peu d’air sur la zone rouge. Dans un début de match serré, la Sampdoria frappait en premier. Defrel se faisait faucher dans la surface et Quagliarella transformait le penalty (1-0, 33e). Le buteur italien en profitait pour rentrer dans l’histoire de la Serie A avec un but au moins marqué lors de ses 11 derniers matches.

Ce dernier passait proche du doublé, mais Musso sortait sa tentative (36e). Au retour des vestiaires, Quagliarella claquait un coup-franc que repoussait Musso, avant que Murru ne voit sa frappe contrée par la main d’Opoku. Quagliarella transformait alors son deuxième penalty (2-0, 55e). Dix minutes plus tard, Linetty y allait de son but, permettant à la Sampdoria de se mettre à l’abri (3-0, 67e). Le show ne s’arrêtait pas là et Gabbiadini concluait le spectacle, quatre minutes seulement après son entrée en jeu (4-0, 77e). Son premier but avec la Sampdoria. Avec ce succès, les locaux passent 5e et doublent les deux clubs de Rome. L’Udinese reste bloqué à la 15e place.