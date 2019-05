Alors que l’Atalanta va défier la Juventus ce soir pour le compte de la 37e journée de Serie A, l’AC Milan recevait Frosinone. Les Rossoneri pouvaient reprendre la quatrième place du championnat et ainsi rêver jusqu’au bout d’une qualification en Ligue des Champions. Après une première période assez terne, Frosinone obtenait un penalty suite à une faute d’Ignazio Abate sur Luca Paganini.

Néanmoins, Camillo Ciano loupait sa frappe et butait sur Gianluigi Donnarumma (51e). Un arrêt décisif puisque Krzysztof Piatek inscrivait un but de renard (57e) et permettait aux Lombards de prendre les devants. Suso doublait la mise sur coup franc (66e). Avec ce succès 2-0, l’AC Milan est désormais quatrième grâce aux confrontations directes avec l’Atalanta. Les Rossoneri sont même à un point de l’Inter qui joue ce soir contre le Napoli.