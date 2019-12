Pour clôturer cette 15e journée de Serie A, l’AC Milan (11e, 17 points) se déplaçait sur la pelouse de Bologne (12e, 16 points). Après avoir retrouvé la victoire contre Parme, les Rossoneri voulaient débuter une série. En face, les Rossoblù devaient retrouver le goût de la victoire après leur élimination en Coupe d’Italie contre l’Udinese (0-4).

Sur penalty, Piatek ouvrait le score pour la formation milanaise au quart d’heure de jeu (15e, 0-1). Le latéral français Théo Hernandez doublait ensuite la mise (32e, 0-2) avant de marquer malheureusement contre son camp (40e, 1-2). Mais après la pause, Bonaventura inscrivait un troisième but pour les Milanais (46e, 1-3). Le but sur penalty de Sansone (84e, 2-3) ne changeait rien. L’AC Milan s’imposait et passait 10e. Bologne restait 12e.