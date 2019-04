La 30e journée de Serie A se poursuivait aujourd’hui avec une belle affiche entre le Genoa et l’Internazionale. Troisièmes, les Nerazzuri pouvaient profiter du match de l’AC Milan (1-1 contre Udinese) hier pour creuser l’écart et confirmer sa présence sur le podium. Très rapidement, Roberto Gagliardini ouvrait le score et mettait son équipe sur de bons rails (15e). Auteur d’un tacle dangereux, Cristian Romero était ensuite exclu (39e) et Mauro Icardi transformait le penalty (40e). Ce dernier servait ensuite Ivan Perisic sur un plateau. Le Croate inscrivait le troisième but des siens (54e). D’une tête, Roberto Gagliardini enfonçait un peu plus le Genoa. Avec cette large victoire 4-0, l’Inter compte désormais 4 points d’avance sur l’AC Milan.

Autre choc de la soirée, le duel entre l’AS Roma et la Fiorentina a été rythmé. German Pezzella ouvrait rapidement le score (12e) avant que Nicolo Zaniolo lui réponde (14e). Au retour des vestiaires, Gerson (51e) redonnait l’avantage aux siens avant que Diego Perrotti (57e) égalise à son tour. Les deux équipes se quittent sur un match nul 2-2 qui n’arrange personne. Cinquième, la Lazio pouvait revenir à un point de la quatrième de l’AC Milan mais les joueurs de Simone Inzaghi se sont inclinés sur la pelouse de la Spal (1-0). Dans les autres rencontres, Andrea Belotti a donné la victoire au Torino face à la Sampdoria d’un doublé (2-1) tandis que Frosinone a battu Parme au bout du suspense (3-2).

Le classement de la Serie A

Les matches de la soirée :

AS Roma 2-2 Fiorentina : Nicolo Zaniolo (14e) et Diego Perotti (57e) pour l’AS Roma ; German Pezzella (12e) et Gerson (51e) pour la Fiorentina

Frosinone 3-2 Parme : Andrea Pinamonti (13e), Luca Valzania (45e +2) et Daniel Ciofani (90e +13e) pour Frosinone ; Antonino Barilla (18e) et Fabio Ceravolo (58e sp) pour Parme

Genoa 0-4 Inter : Roberto Gagliardini (15e et 81e), Mauro Icardi (40e sp) et Ivan Perisic (54e) pour l’Inter

Spal 1-0 Lazio : Andrea Petagna (89e sp) pour la Spal

Torino 2-1 Sampdoria : Andrea Belotti (34e et 45e +1) pour le Torino ; Manolo Gabbiadini (83e) pour la Sampdoria