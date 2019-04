La 31e journée de Serie A se poursuivait en début de soirée avec deux matches importants pour la lutte aux places qualificatives en Ligue des Champions. Adversaires, l’Inter (3e, 56 points) et l’Atalanta (5e, 51 points) pouvaient profiter du faux pas de l’AC Milan (4e, 52 points) contre la Juventus samedi (2-1). Dans une rencontre fermée, les deux équipes ne parvenaient pas à se départager. Matias Vecino avait ouvert le score, mais le but était refusé pour une faute de Danilo D’Ambrosio (3e). L’Inter poussait, mais cela ne suffisait pas. Avec ce match nul 0-0, l’Atalanta est provisoirement quatrième de Serie A et reste à cinq longueurs de son adversaire du soir.

Dans l’autre rencontre, la Lazio (8e, 48 points) recevait Sassuolo (12e, 35 points). Les Laziales pouvaient revenir à un point de l’AC Milan en cas de succès. Après une première période relativement équilibrée, la Lazio prenait l’avantage au retour des vestiaires. Suite à un débordement de Patric côté droit, Manuel Locatelli faisait main dans sa surface. Le penalty était transformé par Ciro Immobile (53e). Toutefois, Sassuolo réagissait par Rogerio (57e) et Domenico Berardi (89e). Senad Lulic s’est arraché pour obtenir le match nul 2-2 (90e +6).