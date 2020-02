Voilà un derby della Madonnina dont se souviendront longtemps les supporters des deux camps. Pas forcément pour les mêmes raisons. Menée 0-2 par l’AC Milan, l’Inter a réussi un come-back incroyable et a fini par s’imposer 4-2. Ce succès de haut vol permet aux Nerazzurri de revenir à hauteur de la Juventus, qui reste leader grâce à la différence particulière. Les Rossoneri sont 8es.

Qui dit grand match, dit grand joueur. Ibrahimovic a d’abord éclaboussé la première période en délivrant une passe décisive pour Rebic (40e) avant de marquer à son tour (45e+1) et d’offrir un break d’avance à la pause. Sauf que les hommes des Conte n’ont pas abdiqué et sont revenus par Brozovic (51e) puis Vecino (54e). De Vrij a offert l’avantage aux siens (70e) avant de voir Lukaku inscrit le but qui scellait la victoire (90e+3).