On jouait également en Italie à la mi-journée. À 12h30, l’Udinese (15e) voulait retrouver la victoire en championnat, plus d’un mois après sa dernière. Pour cela, il fallait disposer du Hellas Vérone (6e).

Un match pas si facile au vu de la forme des Véronais, récents vainqueurs de la Juve (2-1) et sur une série de 8 matchs sans défaite en Serie A. Et aucune des deux équipes n’a réussi à prendre le dessus sur l’autre. Pas de but inscrit à l’instar de leur confrontation sur la phase aller. Ce 0-0 ne fait pas les affaires des locaux, qui ont seulement 4 points d’avance sur le Genoa, premier relégable.