Après la contre-performance de Naples contre la Fiorentina (0-0), la Juventus voulait prendre le large en tête du championnat. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo avaient l’occasion de prendre 11 points d’avance sur les hommes de Carlo Ancelotti. En face, Sassuolo voulait faire tomber la Juventus pour la première fois de la saison. Mais ce sont bien les visiteurs qui l’ont emporté (0-3).

Sami Khedira ouvrait le score sur la première occasion turinoise de la rencontre (1-0, 23e), avant de passer proche de doubler la mise (45e+2). Au retour des vestiaires, Mandzukic manquait une occasion (48e) avant que Ronaldo ne voit son but refusé pour hors-jeu (52e). Et finalement, le Portugais trompait la vigilance adverse (0-2, 70e). Finalement, Can inscrivait un troisième but (0-3, 86e). La Juve creuse l’écart en tête du championnat.