Sassuolo recevait la Sampdoria de Gênes cet après-midi, pour le compte de la 28e journée de Serie A. Et ce sont les visiteurs qui se sont imposés, sur le score de 5-3, au terme d’une rencontre folle. Defrel (0-1, 15e) et Quagliarella (0-2, 36e) ont permis à la Samp de prendre deux buts d’avance, avant que Boga ne réduise le score pour les locaux (1-2, 38e).

Mais l’équipe de Marco Giampaolo marquait dans la foulée par l’intermédiaire de Linetty (1-3, 39e), avant que Praet n’aggrave la marque (1-4, 46e). Le but de Duncan (2-4, 63e) aura permis à Sassuolo de croire à nouveau, avant que Gabbiadini ne tue la rencontre (2-5, 72e). Les Neroverdi inscriront un dernier pion anecdotique dans les arrêts de jeu, grâce à Khouma Babacar (3-5, 90+2e), entré en jeu en seconde période. Avec cette victoire la Sampdoria remonte à la 8e place de championnat, alors que Sassuolo enchaîne un septième match consécutif sans victoire (4 défaites et 3 nuls) et stagne à la 12e place.