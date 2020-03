La Serie A est en train de faire volte-face. Malgré la demande du ministre des Sports d’arrêter sans délai le championnat, après que tout le nord du pays ait été placé en quarantaine, les rencontres de la 26e journée devraient finalement avoir lieu.

Le coup d’envoi de Parme et Spal a été retardé de 1h45 et les autres matches, un temps en suspens, vont bien se jouer aux horaires prévues, dont le AC Milan-Genoa de 15h, et le choc du soir entre la Juventus et l’Inter (20h45). Le football en Italie tient pour le moment, mais jusqu’à quand puisque le chaos règne jusque dans les plus hautes instances. Dans un communiqué, la fédération déclare d’ailleurs avoir convoqué un conseil fédéral extraordinaire qui aura lieu ce mardi 10 mars.