Pour le compte de la 29e journée de Serie A, l’AS Roma recevait Naples pour un match de haut de tableau. En effet, les visiteurs voulaient conforter un peu plus leur place de dauphin, tandis que les hommes de Claudio Ranieri pouvaient prendre la 5e place et se rapprocher de Milan, 4e. Seulement, les Romains ont été étrillés à domicile (1-3). Tout commençait bien pour Naples puisque Milik ouvrait le score en début de match (0-1, 2e). Perotti égalisait sur penalty avant la pause (1-1, 45e+4), mais dès le retour des deux équipes, Callejon redonnait l’avantage à Naples (1-2, 50e). Verdi inscrivait un troisième but (1-3, 55e), tandis que Younes y allait également de son but (1-4, 81e). Naples possède 10 points d’avance sur l’Inter, 3e, tandis que la Roma reste 6e.

Sur les autres pelouses, la Fiorentina recevait le Torino. Si les locaux pouvaient difficilement espérer se qualifier pour les places européennes sans un succès, les visiteurs pouvaient se rapprocher de l’Atalanta et de l’AS Roma en cas de succès. Seulement, les deux équipes se sont neutralisées (1-1). Si Simeone ouvrait le score dans les premières minutes (1-0, 7e), Baselli lui répondait à la demi-heure de jeu (1-1, 34e). Le score ne bougeait plus et la Fiorentina reste 10e. Le Torino est 9e. Enfin, en bas de tableau, la SPAL l’a emporté sur la pelouse de Frosinone (0-1) grâce à un but de Vicari au quart d’heure de jeu (0-1, 13e). La SPAL compte 5 points d’avance sur la zone de relégation, tandis que Frosinone compte 8 longueurs de retard sur le premier non relégable.

Les résultats du jour :

AS Roma 1-4 Naples : Perotti (45e+4, sp) pour l’AS Roma ; Milik (2e), Callejon (50e), Verdi (55e), Younes (81e) pour Naples.

Fiorentina 1-1 Torino : Simeone (7e) pour la Fiorentina ; Baselli (34e) pour le Torino.

Frosinone 0-1 SPAL : Vicari (13e) pour la SPAL.