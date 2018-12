Dans cette 15e journée de Serie A, Naples a parfaitement préparé son grand rendez-vous à Liverpool mardi prochain en s’imposant largement 4-0 à domicile face au 19e, Frosinone.

Malgré une composition remaniée avec notamment la première titularisation de Ghoulam depuis un an et demi, les Napolitains ont fait la différence grâce à des buts de Zielinski (7e), Ounas (40), auteur d’une splendide frappe en lucarne et un doublé de Milik (69e, 85e).