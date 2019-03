Au Stadio Renato Dall’Ara, Bologne (18e, 24 points) recevait Sassuolo (14e, 32 pts) ce dimanche pour le compte de la 29e journée de Serie A. En cas de victoire, les locaux pouvait se donner un peu d’air en sortant de la zone rouge, alors que les visiteurs pouvait grimper au onzième rang. Dans cette rencontre, les deux équipes ne trouvaient pas la faille en première période.

Au retour des vestiaires, Bologne poussait cependant et ouvrait la marque grâce à un penalty de Pulgar (68e, 1-0). Et alors que l’équipe de Sinisa Mihajlovic se dirigeait vers la victoire, Boga égalisait à la 90e+2 pour les Neroverdi ! La rencontre n’était cependant pas encore terminée puisque quatre minutes plus tard, Destro offrait définitivement la victoire aux siens ! Avec ce succès, Bologne passe 17e. Sassuolo reste de son côté à la 14e place.