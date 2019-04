Après la victoire de l’Atalanta sur l’Udinese un peu plus tôt, la soirée de Serie A se poursuivait avec un duel de milieu de tableau entre la Fiorentina et Sassuolo. La Viola a perdu 1-0 chez elle et enchaîne un 10e match en championnat sans victoire.

La voilà 12e puisque Sassuolo lui passe devant et grappille deux places au classement avec le 10e rang. Domenico Berardi a marqué l’unique but de la rencontre à la 37e car trois minutes plus tard, Jordan Veretout a manqué un penalty.