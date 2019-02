Après son match nul à l’aller (3-3), le Stade Rennais se déplaçait à Séville pour y affronter le Betis dans le cadre de son seizième de finale retour de Ligue Europa. Et le club breton a réalisé un exploit en décrochant son billet pour le prochain tour grâce à un succès 3-1. Après le match, Julien Stéphan a tenu à féliciter ses hommes. « Tout le mérite revient aux joueurs. Ils ont fait une partie admirable d’énergie, d’intelligence, de don de soit, de sacrifice. C’est une grande soirée pour le club, les supporters, les joueurs aussi. On a appris de nos erreurs de la semaine dernière. On a un peu souffert en deuxième période mais globalement, sur le match, c’est une victoire méritée », a expliqué le coach rennais sur RMC Sport.

Avant de partir, le technicien âgé de 38 ans a été interrogé sur sa préférence pour les huitièmes de finale. Et ce dernier n’en a pas forcément : « on est le Petit Poucet de ces huitièmes de finale. On n’a pas d’expérience européenne, pas en seizièmes et donc encore moins en huitièmes. Pour nous, c’est que du bonus et la possibilité d’acquérir encore plus d’expérience. » Le Stade Rennais connaîtra en tout cas son futur adversaire dans quelques heures puisque le tirage au sort des huitièmes de finale se déroulera ce vendredi à partir de 13h.