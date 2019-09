Après cinq matches sans victoire en Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg a enfin gagné en championnat en battant ce vendredi soir le FC Nantes (2-1), en ouverture de la 6e journée. Menés après un but de Coulibaly, les Strasbourgeois ont inversé la tendance grâce à Liénard et Ajorque sur penalty. Lancé à la pause, le premier buteur du RCSA a fait forte impression. Au micro de Canal + Sport, ce dernier est alors revenu sur cette victoire importante.

« Je ne sais pas si c’est moi qui a tout changé mais en tout cas, il fallait absolument gagner ce soir, peu importe le scénario ou la manière. C’est chose faite. Depuis le début de la saison, on a beaucoup donné et on était un peu en manque de réussite sur ce début de championnat. Maintenant, on lance enfin notre saison à domicile, on offre notre première victoire à notre public à domicile et tant mieux. Ça aurait été difficile si on n’avait pas gagné ce soir avec le calendrier qui nous attend lors des deux prochains matches (déplacement à Lille, réception de Montpellier) », a expliqué le joueur âgé de 31 ans.

