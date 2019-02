Le LOSC se rend à Strasbourg durant cette 26e journée de Ligue 1 avec pour objectif de confirmer sa 2e place au classement. La tâche ne sera pas simple face à une formation qui réalise une très belle saison même si elle connaît un coup de moins bien depuis quelques semaines.

Galtier doit faire sans Çelik, Soumaoro, Dabila ou encore Xeka. Pied et Gabriel sont titulaires derrière et c’est Thiago Maia qui prend place au milieu aux côtés de Thiago Mendes. En face, Mitrovic et Carole ne sont pas là, Lala joue donc au poste de latéral gauche.

Les compositions :

Strasbourg : Sels – Gonçalves, Caci, Koné, Martinez, Lala – Sissoko, Fofana, Prcic, Thomasson - Ajorque

LOSC : Maignan – Pied, Fonte, Gabriel, Koné – Maia, Mendes – Pépé, Ikoné, Bamba - Leao