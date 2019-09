L’OL joue un match décisif en Ligue 1 face au FC Nantes (ce samedi à 13h30, match à suivre en live commenté sur notre site). Les Gones n’ont plus connu la victoire depuis six rencontres maintenant et Sylvinho, en conférence de presse, admet qu’il y a une forme d’état d’urgence à aller chercher les trois points.

« Oui demain il y a état d’urgence mais parce qu’on joue à la maison. Nous sommes l’OL, il faut la victoire. Il nous faut du dynamisme, de la performance et de l’engagement, de la vitesse, bien défendre, de la qualité de nos joueurs car Nantes défend bien. » La volonté de l’entraîneur brésilien est claire.

