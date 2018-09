Prêté par le Real Madrid à la Real Sociedad, Theo Hernandez n’oublie tout de même pas ses anciens coéquipiers. Interrogé par Marca, il a répondu à une question à propos du FC Barcelone, qu’il a affronté ce samedi, et de la "Messi dépendance". Pour lui, bien qu’ils les considèrent comme de très bons footballeurs, les Barcelonais sont toujours en dessous les joueurs de la Casa Blanca.

« À Barcelone, il y a de très bons joueurs et grâce à toute l’équipe, c’est très fort. Mais je n’aime que les joueurs du Real Madrid, alors ne me parlez pas de Barcelone. Jordi Alba ? C’est un grand joueur, mais, comme je le disais, j’aime davantage Marcelo, qui est sans aucun doute le meilleur latéral du monde. Alba a toujours été en équipe nationale et maintenant ils ne l’ont pas appelé, mais je ne peux pas commenter la raison. Messi ? Pour moi, bien qu’il ait quitté le Real Madrid, après avoir partagé le vestiaire avec lui tous les jours, je pense que Cristiano Ronaldo est le meilleur. »