Après une saison au Real Madrid, Theo Hernandez a été prêté cette saison à la Real Sociedad. Le latéral gauche avait pour objectif de retrouver du temps de jeu régulièrement et d’enchaîner. Ce qu’il fait lui qui a disputé 21 rencontres toutes compétitions confondues. La prochaine partie qu’il pourrait jouer sera contre l’Atlético de Madrid le 3 mars en Liga.

Un match particulier pour Theo qui a quitté les Colchoneros pour les Merengues en 2017. Interrogé par la Cadena COPE, le frère de Lucas Hernandez est revenu sur son départ de l’Atlético. L’occasion de régler ses comptes. Ses propos sont relayés par AS. « Quand je suis parti en prêt à Alavés, je n’ai pas reçu la confiance que je méritais et c’est pourquoi j’ai décidé de partir. Je n’ai rien à prouver à l’Atlético. Je l’ai fait à l’époque et ils ne m’ont pas répondu correctement. J’ai donc décidé d’aller au Reak Madrid. Je suis habitué. Quand j’ai quitté l’Atlético pour le Real Madrid, j’e, ai reçu de tous les côtés (des attaques) ».