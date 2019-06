Alors que l’avenir de Neymar est au cœur de tous les débats en France, en Espagne et au Brésil, son compatriote et coéquipier Thiago Silva a encore été interrogé sur la situation du numéro 10 parisien. Et ses déclarations ne sont pas forcément rassurantes pour le club de la capitale.

« Ce n’est pas le moment de parler de ça, nous sommes en pleine compétition. Mais évidemment que j’aimerais bien que Ney reste, mais je veux aussi qu’il soit heureux », a lancé le capitaine parisien dans des propos rapportés par Sport.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10