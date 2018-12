Très bons en 2018, Thiago Silva et Presnel Kimpembe ont encore une fois confirmé leur statut. Les deux défenseurs du Paris Saint-Germain livrent en permanence des copies propres et le plus jeune des deux a été sacré champion du monde avec l’équipe de France.

La propreté leur correspond bien puisqu’ils disposent d’excellentes statistiques au niveau des passes réussies. Ainsi, Thiago Silva a un pourcentage de réussite de 94,9 % (1824/1922). Aucun autre joueur du top 5 européen a fait mieux. Presnel Kimpembe suit juste derrière avec 94,6% de passes réussies (1566/1655).