Milieu de terrain et capitaine d’Amiens, Thomas Monconduit commence à se faire un petit nom dans le milieu. Invité de RMC Sport hier soir, le joueur de 28 ans a râlé après l’arbitrage qu’il considère comme différent face au PSG. Selon lui, les grandes équipes sont globalement favorisées par les décisions des hommes au sifflet.

« Contre Paris cette année, chez nous en plus, il sifflait tout pour le PSG, j’étais choqué. À un moment, je vais au pressing sur Marquinhos, lui et Bernat se foncent l’un dans l’autre... et l’arbitre siffle faute parce que j’étais là. J’ai l’impression que dès qu’un Parisien tombe, et ce n’est pas pour viser Paris mais un grand club, ce sont des grands joueurs donc ils ne tombent pas pour rien. Donc ils vont siffler. »