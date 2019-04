La première demi-finale de la Ligue des Champions entre Tottenham et l’Ajax se jouait ce mardi soir. Et le début de rencontre a été très compliqué pour les joueurs de Mauricio Pochettino.

Ils ont encaissé un but à la 15e minute grâce Donny van de Beek sur une belle passe de Ziyech. Mais ce n’est pas le plus inquiétant. Sur un duel de la tête, Vertonghen et Alderweireld se sont télescopés. Vertonghen a tenté de rentrer à nouveau, mais son état était trop inquiétant et il est finalement sorti à la 39e minute.