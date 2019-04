Moussa Sissoko a réalisé une sacrée entrée en jeu ce soir face à l’Ajax. Entré en fin de première période à la place de Vertonghen, le joueur français a été dans tous les bons coups au milieu. Il s’est exprimé sur RMC Sport à l’issue de la rencontre.

« L’entame de match n’a pas été bonne de notre part, on était peut-être intimidé par l’enjeu, pas assez agressif, pas assez sur le porteur du ballon. On a pas joué notre football. Malheureusement, Vertonghen est sorti sur blessure, j’espère que ce n’est pas trop grave. Je suis entré en jeu, J’ai essayé d’apporter de l’impact parce que je pense que c’est ce qui nous manquait, j’ai joué sur mes qualités, en deuxième période ça a été mieux, je pense qu’on aurait encore mieux faire mais bon... Ce soir c’est dommage de perdre ce match et d’encaisser ce but à domicile, mais il y a encore une deuxième manche là-bas, on va tout faire pour prendre la qualification », a lancé l’ancien joueur de Newcastle et de Toulouse.