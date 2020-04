Inauguré il y a un peu plus d’un an, le Tottenham Hotspur Stadium va être soumis à un contrat de naming. Selon le Daily Mail, Amazon tient la corde et le président des Spurs, Daniel Levy, pense qu’un contrat historique de 28,7 M€ par saison, sur une période de dix ans, peut être signé avec le géant du commerce en ligne. Un tel contrat de naming serait un record.

Il dépasserait l’accord entre Manchester City et Etihad, dont le contrat s’élève à 25 M€ par saison. Amazon a l’avantage d’entretenir déjà de bons liens avec les Spurs pour le tournage du docu-série "All or Nothing" qui retracera les grands moments de la saison de Harry Kane et ses coéquipiers. Cependant, rien n’est encore signé. Nike, l’équipementier du club londonien, est également candidat.