La 29e journée de Premier League débute aujourd’hui avec un derby londonien entre Tottenham et Arsenal. Pour ce duel au sommet, les Spurs, s’articulent en 3-4-1-2 avec Hugo Lloris dans les buts. Le Français peut compter sur Toby Alderweireld, Davinson Sanchez et Jan Vertonghen en défense. Plus haut, Kieran Tirppier et Danny Rose occupent les rôles de pistons tandis que Moussa Sissoko et Victor Wanyama trouvent une place dans l’entrejeu. Enfin, Christian Eriksen évolue en soutient d’Heung-Min Son et Harry Kane.

De son côté, Unaï Emery a décidé d’organiser Arsenal en 4-2-3-1 avec Bernd Leno dans les buts et une ligne défensive composée de Shkodran Mustafi, Sokratis Paspathopoulos, Laurent Koscielny et Nacho Monreal. Le double-pivot est assuré par Granit Xhaka et Matteo Guendouzi. Plus haut, Henrikh Mkhitaryan, Aaron Ramsey et Alex Iwobi évoluent en soutien d’Alexandre Lacazette.

Les compositions :

Tottenham : Lloris - Alderweireld, Sanchez, Vertonghen - Trippier, Wanyama, Sissoko, Rose - Eriksen - Son, Kane

Arsenal : Leno - Mustafi, Sokratis, Koscielny, Monreal - Xhaka, Guendouzi - Mkhitaryan, Ramsey, Iwobi - Lacazette