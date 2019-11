Daniel Levy et sa direction pourraient déjà tenir le remplaçant de Mauricio Pochettino. Tout au long de la soirée, les médias britanniques étaient unanimes sur un point : José Mourinho est en pole position pour remplacer l’Argentin. Et si on se fie aux dernières informations de Sky Sports, tout pourrait s’accélérer dans la nuit.

Le média explique ainsi que des employés du club londonien et José Mourinho discutent actuellement, et ces négociations devraient se prolonger toute la nuit. Les deux parties estiment qu’un accord est proche et pourrait être trouvé d’ici mercredi matin. Le Special One est donc bien parti pour être le nouvel entraîneur des Spurs, actuellement positionnés à la 14e marche du classement de la Premier League.