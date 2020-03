« J’adore les Spurs, j’ai toujours aimé le club, mais j’ai toujours dit que si j’avais l’impression que nous ne progressions pas en tant qu’équipe ou que nous n’allions pas dans la bonne direction, je ne suis pas du genre à rester pour le plaisir ». Voici une partie des paroles prononcées par Harry Kane (26 ans) dimanche au cours d’un live Instagram. Cette sortie de l’attaquant de Tottenham a fait grand bruit outre-Manche et n’a pas manqué de faire réagir la presse anglaise. Chris Sutton, ancien attaquant de Blackburn, Chelsea ou encore du Celtic Glasgow a conseillé au capitaine des Three Lions de partir s’il veut soulever un trophée, chose que n’a plus remportée le club londonien depuis 2008 (League Cup).

« S’il veut gagner la Premier League, alors il devrait aller de l’avant et aller dans un club qui a de meilleures chances de gagner que les Spurs. Nous comprenons tous qu’il veut gagner quelque chose. Les Spurs sont un club brillant, mais en ce moment, ils sont loin derrière Liverpool et Manchester City. Si l’un de ces clubs venait le chercher, Harry Kane serait stupide de ne pas y aller », a confié l’ancien international anglais sur les ondes de la BBC. Ian Wright, véritable légende du côté d’Arsenal, a lui estimé que Kane pourrait encore attendre un an avant de se décider à partir. L’ancien attaquant international anglais est curieux de voir ce que José Mourinho réalisera à la tête de Tottenham. Conserver son meilleur buteur, sous contrat jusqu’en juin 2024, sera déjà probablement une victoire cet été pour le Portugais.