Le feuilleton Christian Eriksen (27 ans) touche à sa fin. Annoncé du côté de l’Inter Milan depuis de nombreuses semaines alors qu’Antonio Conte en a fait l’une de ses priorités, l’international danois, en fin de contrat avec l’équipe de José Mourinho en juin prochain, est en passe de rejoindre l’actuel 2e de Serie A.

Le milieu offensif des Spurs est arrivé, ce lundi matin, à l’aéroport de Milan. Sky Sport rapporte, par le biais de Gianluca Di Marzio, que Chrisitan Eriksen passera ensuite la traditionnelle visite médicale avant de s’engager en faveur de l’Inter Milan. Sky Sport annonçait le 24 janvier dernier que les Nerazzurri et Tottenham s’étaient mis d’accord autour d’un transfert avoisinant les 20M€. En Italie, l’ancien joueur de l’Ajax devrait toucher entre 14,8M€ et 18,2M€ par an.