Touché à la cheville contre Manchester United au début du mois de janvier, Harry Kane n’a plus foulé les pelouses depuis sa blessure. Une absence importante pour Tottenham, qui évolue sans son capitaine depuis plus d’un mois.

Alors qu’on attend son retour pour le mois de mars, l’international anglais s’est entraîné avec ses coéquipiers, en atteste une photo qu’il a posté sur son compte Twitter où on le voit aux côtés de ses coéquipiers. Une bonne nouvelle pour les Spurs dans la course aux premières places.

Great to be back with my team. #COYS pic.twitter.com/f7cnhEm6Od

— Harry Kane (@HKane) 20 février 2019