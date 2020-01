Si Tottenham devra jouer au moins trois mois sans Harry Kane, victime d’une rupture d’un tendon aux ischio-jambiers, le club anglais peut se réjouir de retrouver Hugo Lloris (33 ans). Victime d’une luxation du coude gauche début octobre, l’international français (114 sélections) a effectué ce vendredi son retour à l’entraînement collectif, et celui-ci intervient plus vite que prévu puisque la semaine dernière, le champion du monde 2018 rapportait qu’il pensait revenir sur les terrains fin janvier.

C’est une très bonne nouvelle pour Tottenham et José Mourinho. Les Spurs auront besoin d’un grand Hugo Lloris pour rattraper leur retard sur les places européennes. Le club londonien pointe à la huitième place de Premier League, à 9 points de Chelsea, dernière équipe virtuellement qualifiée pour la Ligue des Champions. Pendant l’absence du Français, Paulo Gazzaniga n’a pas convaincu dans les cages. L’Argentin n’a réussi qu’une seul clean sheet sur les 14 matches de championnat qu’il a joués, c’était le 7 décembre contre Burnley (5-0).

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 17, 2020