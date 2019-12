Ça devient presque une habitude. Après chaque match de Tottenham, José Mourinho a le droit à une question sur l’avenir de son milieu danois, Christian Eriksen. Jeudi, après le succès de son équipe contre Brighton (2-1), le « Special One » avait évoqué le sujet. Et samedi soir, quelques instants après le nul des Spurs face à la lanterne rouge Norwich (2-2, 20e journée de Premier League), le technicien portugais a été beaucoup plus évasif concernant le mercato et le joueur de 27 ans, en fin de contrat en juin prochain.

« Nous sommes tellement ouverts les uns avec les autres. Nous gardons ça pour nous. Bien sûr, je le partage avec mon patron mais c’est juste entre nous, a déclaré le coach de Tottenham sur son joueur, buteur sur coup-franc à Carrow Road. La seule chose que je peux dire, c’est qu’il essaie d’aider l’équipe. » Pour rappel, l’international danois (95 sélections, 31 buts) est sur les tablettes de deux écuries européennes : le Real Madrid et Manchester United.