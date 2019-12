Présent en conférence de presse avant le déplacement de Tottenham dimanche à Wolverhampton, José Mourinho a commenté la grosse nouvelle du jour en Premier League. Liverpool a en effet officialisé vendredi midi la prolongation de son manager allemand Jürgen Klopp jusqu’en 2024. Une nouvelle qui ravit le Special One, désireux de voir les meilleurs managers rester en Angleterre.

« Je pense que cela signifie qu’ils sont tous heureux. Jürgen est heureux parce que sinon il n’aurait pas signé. Et ils sont heureux parce que s’ils ne l’étaient pas, ils ne lui auraient pas donné un nouveau contrat. Mais sincèrement, je pense que c’est une formidable nouvelle pour les supporters de Liverpool parce qu’ils aiment beaucoup Klopp, pour les joueurs, parce qu’il est clair qu’ils s’aiment et que la relation est très bonne, et une bonne nouvelle pour la Premier League parce que nous voulons avoir les meilleurs joueurs, les meilleurs entraîneurs. Et il est l’un des meilleurs, » a ainsi analysé le manager des Spurs. Nul doute que l’intéressé appréciera le compliment...