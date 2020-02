Emil Forsberg pourrait quitter le RB Leipzig à l’issue de la saison. L’attaquant suédois, auteur de 9 buts en 24 matches toutes compétitions confondues cette saison, est dans les petits papiers de Tottenham. En effet, Jose Mourinho n’est pas insensible à son profil, comme le révèle The Express.

Le technicien a profité du 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre Tottenham et Leipzig pour le féliciter. L’agent de Forsberg, Hasan Cetinkaya, s’est confié au journal suédois Expressen sur l’intérêt des Spurs : « Cela ne me surprend pas. Mourinho est une grande légende. Tout le monde verra bientôt ce qui arrivera à Emil Forsberg. » Une réponse flatteuse pour le coach portugais, qui pourrait rafler la mise alors que Manchester United et Everton sont aussi intéressés.