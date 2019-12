Les arrivées ne sont pas les seuls dossiers complexes à gérer du côté du mercato hivernal. En effet, certains clubs s’efforcent de vouloir faire prolonger leurs meilleurs éléments sous peine de les voir négocier avec d’autres dès le mois de janvier en vue de leur fin de contrat. José Mourinho, arrivé il y a quelques semaines du côté de Tottenham, souhaiterait faire évoluer la situation de certains de ses joueurs à en croire Sky Sports.

Pour le Portugais, après la prolongation de Toby Alderweireld (30 ans), c’est au tour de ses deux coéquipiers, Jan Vertonghen (32 ans) et Christian Eriksen (27 ans), de suivre le mouvement. Le défenseur belge voit son contrat se terminer en juin prochain, tout comme son coéquipier danois. « J’aimerais que Jan signe un nouveau contrat. Et la seule chose que je dirais de Christian, c’est que je veux qu’il signe un nouveau contrat. À part ça, je ne dirais rien d’autre », a expliqué le Special One.